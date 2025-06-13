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Дата рождения: 28 октября 1992 г.

Рост: 181 см

Профессия: премьер Мариинского театра, Санкт-Петербург, Россия





Жизнь Ким Ги Мина с самого детства была связана с миром искусства. Его мать была пианисткой, а сам он начал заниматься балетом с 10 лет вместе со своим старшим братом. Примечательно, что успеха добился не только он, но и его брат — Ким Ги Ван, который с 2019 года является солистом Национальной балетной труппы Кореи. Ким Ги Мин окончил Корейский национальный университет искусств, где учился в классе русских педагогов — солистов Мариинского театра Владимира Кима и Маргариты Куллик. В 2011 году он переехал в Санкт-Петербург — город, известный своей балетной школой, — и начал стажировку в балетной труппе Мариинского театра. Уже в 2012 году он стал солистом, а в 2015 году — премьером Мариинского театра. Ким Ги Мин стал самым молодым премьером Мариинского театра за всю его историю и первым премьером, рождённым за пределами России, что лишний раз подтверждает уникальность его таланта. Несмотря на то, что Ким Ги Мин является действующим премьером Мариинского театра, он выступал на крупнейших сценах мира — в Американском театре балета, на сценах Парижской и Венской оперы. Также он пять раз становился лауреатом международных конкурсов артистов балета и завоевал Гран-при Международного конкурса Youth America Grand Prix в 2012 году в Нью-Йорке.