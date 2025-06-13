В новом выпуске передачи «Мелодии Кореи» вы узнаете историю мастера игры на скрипке хэгым Ю У Чхуна, который за свою жизнь побывал и слугой, и придворным музыкантом. Несмотря на достигнутое высокое мастерство, Ю У Чхуна всегда терзали переживания о глубине понимания зрителем его искусства и популярности его музыки. Во время передачи вы сможете познакомиться с мелодиями для скрипки хэгым, а также и с другими традиционными композициями.





Выпуск 690. Мастер игры на скрипке хэгым Ю У Чхун

* Отрывок из пхансори «Сказание о верной Чхунхян», в котором в Намвон приезжает новый правитель – Чхве Сын Хи (вокал), Ким Мён Хван (барабан пук)

* Песня «Синёнмачжи» – Ансамбль «Проект «Полная луна»

* Песня «Поктэгам» – Группа «Актан кванчхиль»

* Мелодия «Примерно пять сотен лет» – Ким Ён Чжэ (скрипка хэгым)

* Мелодия «Красоты мира» – Чон Су Нён (скрипка хэгым)

* Песня «Островной Ариран» острова Набальдо – Ансамбль «Ноольлян»

* Песня «Помпхичунню» из пхансори «Сказание о деве Сим Чхон» (вариация Ким Хи Чжо) – Ан Сук Сон (вокал), Оркестр струнных и духовых инструментов KBS

* Мелодия «Без границ» - Юн Ын Хва (цимбалы янгым)