Ли Хё Ри и Ли Сан Сун с пожертвовали в пользу молодёжи

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По данным некоммерческого благотворительного фонда Beautiful Foundation, недавно супружеская пара певцов Ли Хё Ри и Ли Сан Сун пожертвовала 200 миллионов вон с просьбой направить средства на поддержку молодых людей, готовящихся к самостоятельной жизни. Речь идёт о молодых людях, которые делают первые шаги во взрослой жизни после того, как покинули приёмные семьи или детские дома. Ли Хё Ри и Ли Сан Сун выразили желание помочь им вести стабильную и самостоятельную жизнь, заботиться о здоровье и уверенно стоять на ногах. Их пожертвование будет направлено, в частности, на покрытие расходов на обучение. Между тем, на прошлой неделе супружеская пара также пожертвовала 2 тонны корма приюту для бездомных животных и приняла участие в волонтёрской работе, включая уборку территории приюта. Ли Хё Ри и Ли Сан Сун регулярно занимаются подобной благотворительностью.