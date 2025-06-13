Актёры из фильма «Песнь солнца» на радио KBS Cool FM

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28 мая главные актёры нового музыкального романтического фильма «Песнь солнца» (태양의 노래) Чон Чжи Со и Чха Хак Ён посетили радиостанцию KBS Cool FM, где поделились с слушателями историями о продвижении картины и закулисными моментами съёмок. Главная героиня Ми Соль страдает редким заболеванием и не может находиться на солнечном свете, поэтому с возлюбленным Мин Чжуном встречается только ночью. Вместе они бросают вызов судьбе, стремясь осуществить свои мечты в этой трогательной музыкальной романтической истории. Премьера фильма состоялась 11 июня. «Песнь солнца» является ремейком одноимённой японской картины 2007 года. Главную женскую роль исполнила Чон Чжи Со, известная по фильмам «Паразиты» (기생충), «Святая ночь: Охотники на демонов» (거룩한 밤 : 데몬 헌터스) и сериалу «Слава» (더 글로리). Мужскую партию исполнил Чха Хак Ён, ранее снимавшийся в дораме «Дива необитаемого острова» (무인도의 디바). Режиссёром выступил Чо Ён Чжун, вернувшийся на большой экран спустя семь лет после фильма «Подготовка» (채비). Музыкальное сопровождение подготовил Ли Чхан Хёк из группы «Akdong Musician», автор множества популярных композиций. Саундтрек, написанный Ли Чхан Хёком, исполнили сами актёры — Чон Чжи Со и Чха Хак Ён.