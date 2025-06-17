Музыкальные новинки мая 2025 года





Дорогие друзья, наступил конец второй недели июня! Так что в этом выпуске мы познакомились с горячими новинками последнего весеннего месяца – мая, который, стоит признать, выдался очень веселым и разнообразным в музыкальном плане. Первым делом мы поговорили о, пожалуй, самой громкой новинке прошедшего месяца, а именно новой работе несравненной певицы IU. Артистка вернулась на сцену 27 мая, представив свой третий альбом ремейков «꽃갈피 셋»или «Цветочная закладка 3». Напомню, что предыдущие две части вышли в 2014 и 2017 году, и не будет преувеличением сказать, что абсолютно каждая композиция из них стала большим хитом. То же самое случилось и с третьей частью серии: все шесть песен релиза попали в топ крупнейших чартов Кореи. На этот раз IU представила переосмысленные версии хитов, которые в прошлом исполнили такие легендарные артисты, как Пухваль (부활), Пак Хе Гён (박혜경), Со Тхэ Чжи (서태지) и другие. IU подошла к ремейкам с уважением: обложки для каждой песни являются оммажем оригиналов, а новые аранжировки отдают дань изначальным версиям. Возглавила новый релиз песня «Never Ending Story» или «Бесконечная история», оригинал которой в 2002 году исполнила легендарная рок-группа Пухваль. Особенно обсуждаемым стал клип на композицию, снятый в стилистике культовой корейской мелодрамы «Рождество в августе» (8월의 크리스마스) 1998 года.

Еще один значимый релиз мая – это новая композиция популярной бойз-группы SHINee. 25 мая коллектив отмечал свой 17-й день рождения. В честь знаменательной даты артисты подарили поклонникам самый трогательный и ценный подарок. В этот день свет увидел новый сингл коллектива «Poet | Artist», в создание которого непосредственно участвовал покойный участник SHINee Чжон Хён (종현), которого нет с нами рядом вот уже как 8 лет. Под непосредственным участием подразумевается, что композиция была записана еще при жизни Чжон Хёна, значит, что в ней поклонники смогли вновь услышать голос, по которому так сильно скучают долгие 8 лет. Кроме того, Чжон Хён полностью спродюсировал песню «Poet | Artist», написав для нее и мелодию, и текст. Новый релиз SHINee получил название в честь последнего альбома Чжон Хёна, который был выпущен посмертно 23 января 2018 года.

Нашу рубрику продолжила новая песня группы i-dle. Если вы думаете, что это новый коллектив, то, дорогие друзья, вы ошибаетесь. Это старая-добрая герлз-группа (G)-IDLE или «Ёчжа Аидыль», которая в прошлом месяце убрала из своего названия букву «G» и из «Девчонок» превратилась просто в «Ребят». Также группа решила отказаться от своей многолетней серии альбомов «I» или «Я», стартовавшей с дебютного альбома «I am», в пользу новой темы — «We», «Мы». Эта концепция символизирует единство группы и общность их истории. Впервые с момента выхода дебютного альбома каждая из девушек внесла свою лепту в написание текстов и музыки, тем самым реализуя концепцию «We» на практике. Ну а заглавную композицию нового мини-альбома, которая называется «Good Thing» полностью создала Со Ён (소연), лидер i-dle. Эта энергичная песенка, которая так напоминает звучание K-POP 2010-х годов, прекрасно поднимает настроение!

В этом выпуске мы послушали и другие яркие музыкальные новинки мая, среди которых песня бенда DAY6 «Maybe Tomorrow», новый релиз TXT «Love Language», композиция «Сутора» (뱁새) от певца Ли Му Чжина (이무진), а также новый хит Пэк Хёна (백현) «Chocolate»



