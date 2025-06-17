Передача двенадцатая: Открытие автомагистрали Кёнбу

Главная транспортная артерия страны — автомагистраль Кёнбу

7 июля 1970 года состоялось открытие автомагистрали Кёнбу, соединившей Сеул и Пусан. Это стал поистине грандиозный национальный проект, потребовавший колоссальных государственных вложений. В обществе велись оживлённые дискуссии, действительно ли строительство скоростной трассы должно было быть в приоритете? Не станет ли оно препятствием для сбалансированного регионального развития? Несмотря на эти сомнения, проект был реализован как стратегическая мера, направленная на ускорение экономического роста страны.





Памятный монумент в честь завершения строительства автомагистрали Кёнбу

ⓒ KBS

Строительная площадка автомагистрали Кёнбу

ⓒ KBS

Начало эры однодневной мобильности До появления автомагистрали Кёнбу поездка из Сеула в Пусан на поезде занимала около 12 часов. С открытием новой скоростной дороги время в пути сократилось до пяти часов, что ознаменовало начало новой эпохи, когда путешествие между двумя крупнейшими городами страны стало возможным в пределах одного дня. Автомагистраль Кёнбу быстро завоевала всенародную любовь: появилось множество популярных песен о трассе, а общественный интерес и ожидания, связанные с ней, были поистине огромными.





Церемония в честь завершения строительства автомагистрали Кёнбу

ⓒ KBS

Импульс к индустриализации и транспортной революции С момента открытия автомагистраль Кёнбу стала ядром логистической трансформации страны. Вдоль её маршрута активно формировались кластеры тяжёлой и химической промышленности в таких ключевых городах, как Ульсан и Пхохан. Это обеспечило прочную опору для реализации пятилетних планов экономического развития. Уже к концу 1970-х годов автотранспорт по эффективности перевозок превзошёл железную дорогу, а к середине 1980-х автомагистраль Кёнбу стала самой загруженной и востребованной трассой страны. Вслед за ней были последовательно построены другие скоростные магистрали — Хонам, Намхэ, Ёндон и Кума, — что позволило сформировать единую транспортную сеть, охватывающую всю территорию Республики Корея.





Начальный вид автозаправочного комплекса Чхупхунрён — первого придорожного сервиса на скоростной трассе в Республике Корея

ⓒ KBS