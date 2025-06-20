Шоубиз сегодня от 18 июня

В Корее не утихает интерес к триллеру «Старуха с ножом» (파과)

В этом выпуске мы снова поговорили о новинках корейского кинематографа, и на этот раз наш выбор пал на картину под названием «Старуха с ножом» или «파과» по-корейски. Несмотря на то, что ее премьера состоялась еще в 30 апреля, ее активно продвигают на корейском телевидении в СМИ и сегодня.

Какой возраст для наёмного убийцы может считаться подходящим для выхода на пенсию? А если наёмная убийца — женщина? Главная героиня фильма Чо Гак (조각) — дама преклонных лет, однако о завершении 40-летней карьеры, сделавшей её легендой в сомнительных узких кругах, она даже и не задумывается. Специфическая профессия — единственное, что есть в её жизни. Да и не так уж просто признаться себе в том, что некогда способное на любые подвиги и превозмогания тело начинает выходить из строя. Тем не менее, Чо Гак придется посмотреть прошедшим десятилетиям в лицо. Ее привычная жизнь неожиданно меняется, когда в нее входит молодой киллер по прозвищу Тху У (투우). Парень долгие годы восхищался Чо Гак, и, наконец, встретившись с ней лицом к лицу, напрашивается к ней в напарники. Теперь в жизни Чо Гак, которая поклялась не привязываться ни к чему и ни к кому, появился тот, кого она стремится защитить. Однако намерения Тху У кажутся ей неясными, что в итоге приводит к ожесточенному противостоянию двух самых искусных убийц. Роль Чо Гак исполнила именитая актриса Ли Хэ Ён (이혜영), которая известна как очень разноплановая актриса. Вы могли видеть ее и в мелодраме «Мальчики краше цветов» (꽃보다 남자), и в черной комедии «Наш дом» (우리, 집). Молодого киллера Тху У сыграл актер Ким Сон Чхоль (김성철), звезда сериалов «Ад 2» (지옥 2) и «Наше любимое лето» (그 해 우리는). Картина «Старуха с ножом», кстати, снятая на основе одноименного романа писателя Ку Бён Мо (구병모), была лидером проката мая. На сегодняшний день фильм был участником уже трех важных мероприятий: Берлинале 75-го Берлинского международного кинофестиваля, 43-й Брюссельский фестиваль фантастических фильмов, а также 15-й Пекинский международный кинофестиваль.

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