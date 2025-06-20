Изменившиеся северокорейские телесериалы

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Зрителей по всему миру привлекают: реалистичное изображение социальных проблем, живые истории самых разных персонажей и жизненных ситуаций, а также уникальная корейская культура. А что происходит в этой области в Северной Кореи? В апреле этого года Центральное телевидение КНДР выпустило в эфир новый телесериал под названием «Новая весна в Пэкхакполе» рассказывает историю секретаря парткома, который приезжает в село с низкими показателями урожайности и прилагает все усилия, чтобы вдохнуть новую жизнь в отстающее хозяйство. Это первый полномасштабный сериал, выпущенный северокорейским телевидением за последние два года. Именно поэтому он привлёк к себе особое внимание.

Сегодня мы обсудим перемены в северокорейских телесериалах, а поможет нам в этом директор Центра северокорейских исследований при Корейском институте национальной стратегии г-н Ли Ён Чжон (이영종).