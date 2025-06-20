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Как в кино (멜로무비/Melo Movie)

#Новости шоу-бизнеса l 2025-06-20


Режиссёр: О Чхун Хван 
В ролях: Чхве У Син, Пак По Ён, Ли Чжун Ён, Чон Со Ни
Жанр: Дорама  (NETFLIX)
Премьера: 14 февраля 2025 г. 

Романтическая комедия от Netflix «Мело Муви» вышла на экраны прямиком в Международный день влюблённых — 14 февраля. Однажды на прослушивании судьба сталкивает двух молодых людей — Ко Гёма и Ким Му Би, которые влюбляются друг в друга. Ко Гём признаётся девушке в чувствах, а потом исчезает, не сказав ни слова. Пять лет спустя Му Би, ставшая успешным режиссёром, на одном из официальных мероприятий встречает кинокритика — того самого Ко Гёма, который исчез пять лет назад. Теперь они постоянно сталкиваются по работе, а молодой человек ещё и переезжает в соседний дом! Продолжится ли их любовь спустя пять лет, или они не смогут снова полюбить, ведь прошло так много времени? 
Как в кино (멜로무비/Melo Movie)
Как в кино (멜로무비/Melo Movie)
Как в кино (멜로무비/Melo Movie)
Как в кино (멜로무비/Melo Movie)
Как в кино (멜로무비/Melo Movie)
Как в кино (멜로무비/Melo Movie)
Как в кино (멜로무비/Melo Movie)
Как в кино (멜로무비/Melo Movie)
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