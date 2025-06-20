Как в кино (멜로무비/Melo Movie)





Режиссёр: О Чхун Хван

В ролях: Чхве У Син, Пак По Ён, Ли Чжун Ён, Чон Со Ни

Жанр: Дорама (NETFLIX)

Премьера: 14 февраля 2025 г.





Романтическая комедия от Netflix «Мело Муви» вышла на экраны прямиком в Международный день влюблённых — 14 февраля. Однажды на прослушивании судьба сталкивает двух молодых людей — Ко Гёма и Ким Му Би, которые влюбляются друг в друга. Ко Гём признаётся девушке в чувствах, а потом исчезает, не сказав ни слова. Пять лет спустя Му Би, ставшая успешным режиссёром, на одном из официальных мероприятий встречает кинокритика — того самого Ко Гёма, который исчез пять лет назад. Теперь они постоянно сталкиваются по работе, а молодой человек ещё и переезжает в соседний дом! Продолжится ли их любовь спустя пять лет, или они не смогут снова полюбить, ведь прошло так много времени?