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Дата рождения: 12 ноября 1975 г.

Рост: 161 см

Вес: 46 кг

Дебют: постановка “Призрак Оперы” в роли Кристин Даэ, 2001 г.





Карьера сопрано Ким Со Хён началась с одного кастинга. В 2001 году, готовясь к учёбе за границей, она решила пройти прослушивание на премьеру мюзикла "Призрак Оперы". После того как её утвердили на роль благодаря яркому сопрано, она собиралась отыграть эту партию и уехать учиться за границу, как и планировала. Однако, получив восторженные отзывы и аплодисменты публики, Ким Со Хён приняла решение остаться на сцене. Актрису критиковали за то, что, несмотря на блестящее исполнение партии сопрано, ей было сложно брать ноты нижнего регистра. Тем не менее, это не помешало ей построить успешную карьеру на сцене и завоевать любовь зрителей благодаря превосходным вокальным данным и выдающейся актёрской игре. Одной из знаковых ролей Ким Со Хён стала роль Марии Антуанетты в одноимённом мюзикле 2014 года. Особенно сильное впечатление на зрителей произвёл образ Марии Антуанетты во втором акте, где она предстала в роли матери. Многие поклонники считали, что актриса сама стала матерью, поэтому смогла настолько реалистично и страстно воплотить этот образ на сцене. Такую же вдохновляющую игру Ким Со Хён продемонстрировала и в мюзикле "Унесённые ветром". Если в первом акте, где главная героиня — Скарлетт О’Хара — предстает как взбалмошная молодая девушка, актриса получила достаточно много критических отзывов, то образ более зрелой Скарлетт, ставшей матерью, вновь поразил зрителей своей чувственностью и силой. За свою карьеру Ким Со Хён воплотила на сцене множество ярких образов и приняла участие во многих знаменитых постановках, таких как "Анна Каренина", "Моцарт!", "Императрица Мёнсонхванхву" и других.