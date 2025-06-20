Участились случаи мошенничества от лица знаменитостей

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Всё чаще злоумышленники выдают себя за менеджеров или приближённых знаменитостей и вымогают деньги у владельцев малого бизнеса. В связи с этим многие звёзды ежедневно публикуют официальные заявления, а полиция принимает превентивные меры. Телеведущий Пак Мён Су обнародовал переписку между владельцем ресторана и самозванцем, выдававшим себя за него. Согласно сообщению, неизвестный, представившись менеджером Пак Мён Су, забронировал столик в ресторане и под этим предлогом потребовал предоплату за дорогой алкоголь, включая виски. Пак Мён Су добавил, что обычно не употребляет алкоголь, и, к счастью, ресторан, о котором идет речь, не пострадал. Буквально за день до этого инцидента агентства актёров Ан Чжэ Ука и Сон Чжи Хё также сообщили о похожих случаях мошенничества, связанных с использованием имён их подопечных. В связи с ростом числа подобных преступлений Полицейское управление РК призвало бизнесменов проявлять бдительность. При поступлении подозрительных или крупных заказов рекомендуется лично перепроверять информацию, перезванивая не на номер, указанный в сообщении, а на официальный номер офиса или организации.