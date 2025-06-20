Пак Мин Ён сыграет главную роль в дораме от Amazon

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Актриса Пак Мин Ён встретится со зрителями по всему миру благодаря Amazon Prime Video. Согласно заявлению продюсерской компании High Ground, Пак Мин Ён примет участие в первом корейском оригинальном сериале для Amazon Prime Video под рабочим названием «Аферист KR» (컨피던스맨 KR). Это многогранная дорама о трёх мошенниках, которые сталкиваются с негодяями из разных слоёв общества. В ней Пак Мин Ён исполнит роль Юн И Ран — гениальной аферистки и лидера группы, обладающей выдающимся умом. «Аферист KR» представит новый формат жанра “корейского пейпер-муви” (K-paper movie), объединяя захватывающий сюжет о ловком использовании слабостей социальной системы с оригинальной и лёгкой интерпретацией жанра криминального фильма. Это первая корейская дорама, выбранная стриминговым сервисом Amazon Prime Video. До этого корейские дорамы были представлены на платформе лишь в отдельной категории, а не в основном разделе оригинального контента. Ранее Пак Мин Ён получила множество положительных отзывов от пользователей платформ OTT после выхода дорамы «Выходи замуж за моего супруга» (내 남편과 결혼해줘). Сразу после премьеры сериал занял первое место в чартах Европы, США и Южной Америки, а даже спустя год с момента завершения трансляции он продолжает удерживаться в ТОП-10. Назначение Пак Мин Ён на главную роль в оригинальной дораме Amazon — важное событие как для самой актрисы, так и для всей индустрии корейского контента. Съёмки дорамы «Аферист KR» начались в сентябре 2024 года. Премьера сериала запланирована на вторую половину 2025 года.