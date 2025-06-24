О Ён Чжун: ангельский голос, тронувший весь мир





На этот раз мы познакомились с творчеством певца О Ён Чжуна (오연준), пожалуй, самого юного героя нашей программы. О Ён Чжун родился в 2006 году, и хотя сегодня на сцене выступают айдолы, которые родились еще позже него, в этом выпуске прозвучали композиции, который певец исполнил, когда ему было всего лишь 11-12 лет. У Ён Чжуна сразу несколько прозвищ: «мальчик с ангельским голосом», «мальчик, голос которого тронул весь мир», а еще «мальчик с Чечжудо», ведь именно там он и родился. Огромное влияние на Ён Чжуна и его любовь к музыке оказал его папа. Еще до того, как стать известным в Корее, а затем и по всему миру, маленький Ён Чжун вместе со старшим братом и отцом пел в группе «О Трио» (오트리오). Несколько композиций из первого студийного альбома Ён Чжуна написал именно его папа и в них можно даже услышать диалект острова Чечжудо.

Впервые О Ён Чжун заявил о себе миру в 2016 году, когда принял участие в детской музыкальной программе «WE KID» (위키드). Ребят разделили на команды-хоры, которые соревновались между собой, исполняя детские песенки и саундтреков к мультфильмам. Ён Чжун для своего первого появления на тв выбрал не совсем детскую песню, а именно композицию-обладательницу Грэмми «Цвета ветра» или «Colors of the Wind», саундтрек диснеевского мультфильма «Покахонтас». В считаные дни видео с выступлением набрало миллионы просмотров на Ютубе, и о Мальчике с Чечжудо говорила уже вся страна. По итогам 2016 года видео с песней «Цвета ветра» в версии Мальчика с Чечжудо стало третьим самым просматриваемым видео в Корее. Розовая команда программы «WE KID», в которой состоял О Ён Чжун, стала победителем шоу. Это стало отличным стартом для его музыкальной карьеры, которая стала очень быстро набирать обороты. Мальчик продолжил появляться на телевидении, теперь уже в совсем недетских программах, таких как «Бессмертная песня» (불후의명곡) и др. В 2017 году свет увидел первый полноформатный альбом Ён Чжуна, который называется «12», ведь именно столько лет, по корейской системе, ему было на тот момент. В 2018 году, когда талант Мальчика с Чечжудо признал каждый кореец, его карьера перешла на совершенно другой уровень. В феврале Ён Чжун выступил на Церемонии закрытия зимних Олимпийских игр 2018 года в Пхёнчхане, тронув своим голосом теперь уже не только родную Корею, но и весь мир. 27 апреля О Ён Чжун выступил на приветственном ужине Межкорейского саммита 2018 года, состоявшемся в Доме мира в Пханмунджом. В этот день Мальчику с Чечжудо удалось тронуть сердце, если можно так выразиться, одного из самых суровых людей мира, самого Ким Чжон Ына. Но и на этом мальчик не остановился. В октябре того же года Ён Чжун, которому все еще 12 лет, выступил перед Армией РК на Тожественной церемонии по случаю 70-летия Дня Вооруженных сил Республики Корея, отдав дань ветеранам корейской войны. Композицией, которую он исполнил в тот день, стала легендарная «Amazing Grace».

В 2024 году парень, которому на тот момент было уже 18 лет, поступил в Музыкальный институт SJA, бывшая Сеульская Школа Джаза. В апреле этого года, О Ён Чжун поделился со слушателями своей радостью: он получил стипендию на обучение в престижном Музыкальном колледже Беркли,

Да, можно сказать, что сегодня первая глава творческого пути О Ён Чжуна закрыта. За эти годы он вырос и превратился в мужчину, так что называть его Мальчиком с Чечжудо его теперь не станут. Но его выдающийся талант никуда не делся, и мы с нетерпением будем ждать, что он покажет нам во второй, новой главе своего пути.

В этом выпуске прозвучали самые любимые и популярные композиции в исполнении юного дарования О Ён Чжуна, среди которых «Весна в родном городе» или «고향의 봄», «Цвета ветра» (바람의빛깔), «Amazing Grace» и другие.