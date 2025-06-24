Передача тринадцатая: Подвиг Чон Тхэ Иля — новая глава в истории рабочего движения РК

Чон Тхэ Иль становится работником рынка Пхёнхва
В конце подросткового возраста Чон Тхэ Иль устраивается на работу на рынок Пхёнхва, расположенный в сеульском районе Чхонгечхон, чтобы помочь своей семье выжить в трудные времена. На тот момент рынок представлял собой скопление множества швейных мастерских, где в основном трудились девушки-подростки. Они работали по 16 часов в сутки без выходных, получая за это символическую плату. Рынок Пхёнхва стал не только символом стремительного экономического роста и индустриализации Республики Корея, но и тёмной стороной, скрывавшей тяжёлую участь рабочих.
Условия труда на швейных фабриках в 1970-х годах
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Борьба за соблюдение Закона о труде
Размышляя о том, как помочь рабочим, которые трудятся в тяжёлых условиях, Чон Тхэ Иль узнаёт о существовании Закона о труде и начинает активно бороться за изменение трудовой реальности. Он организует анкетирование 126 работников рынка Пхёнхва и на основании его результатов подаёт петицию в инспекцию труда. Ситуация на рынке Пхёнхва также попадает в прессу — о ней пишет газета «Кёнхян синмун». Однако никаких изменений не последовало.
(слева) Письмо Чон Тхэ Иля президенту Пак Чон Хи;
(справа) Чон Тхэ Иль
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Сожжение Закона о труде — и не только…
Чон Тхэ Иль был охвачен отчаянием и гневом, видя, как Закон о труде остаётся лишь на бумаге. Он готовит символическую «церемонию сожжения Закона о труде». 13 ноября 1970 года он прижимает к груди экземпляр закона и поджигает себя. Падая на землю, он до последнего момента выкрикивает: «Соблюдайте Закон о труде!»
Чон Тхэ Иль открывает новую страницу в истории рабочего движения
После его самосожжения на рынке Пхёнхва был создан профсоюз швейников района Чхонгечхон. Вдохновлённые его жертвой товарищи и его мать, Ли Со Сон, продолжили борьбу. Только в 1970-е годы по всей стране было создано более 2500 профсоюзов, и всё это стало прологом к Великой рабочей забастовке 1987 года. Самоотверженное жертвоприношение Чон Тхэ Иля стало поворотным моментом не только для рабочего движения, но и для демократизации корейского общества.
Мать Чон Тхэ Иля — Ли Со Сон
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Всеобщий съезд трудящихся Кореи, 1988 год
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Памятник Чон Тхэ Илю
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