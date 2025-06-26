Шоубиз сегодня от 25 июня

Объявлена дата долгожданного дебюта коллектива 1VERSE

Сегодня уже никого не удивляют K-POP коллективы, в которых есть иностранные участники. Выходцы из США на корейской эстраде еще с прошлого столетия, не в новинку участники, например, из Греции или даже России. Да что там говорить, сегодня существуют даже K-POP с полностью иностранным составом. Но, дорогие друзья, как вам группа с участниками из Северной Кореи? Да, сегодня, в век глобализации и такое стало возможным! Новости о дебюте первых перебежчиков с Севера появились еще в прошлом году, а 19 июня стала известна дата долгожданного дебюта группы, которая получила название 1VERSE (유니버스). Она состоит из пяти участников: Хёк (혁), Сок (석), Нэйтан (네이슨), Кенни (케니) и Аито (아이토). Каждый из них – иностранец: Нэйтан и Кенни из США, Аито – из Японии и, наконец, Хёк и Сок и есть те самые первые северокорейцы на K-POP сцене. Хёк попал в Южную Корею 5 лет назад, а Сок живет здесь уже 10 лет. Хёк покинул Родину, получив сообщение от мамы, которая обосновалась в РК в 2011 году. 13-летний мальчик бежал один, встретив других перебежчиков перед самым пересечением китайской границы. Его путь на юг полуострова занял целых полгода. «Жизнь в Северной Корее была тяжелой. С девяти лет я жил на улицах, выпрашивая еду, чтобы выжить», — рассказал Хёк в интервью в прошлом году. Учась в старшей школе и подрабатывая на полставки, парень заинтересовался хип-хопом, сам писал тексты и выступал на школьных концертах. Он мечтал о сцене, но, как мы знаем, пробиться туда практически невозможно, особенно парнишке из КНДР, да еще и без связей. Хёк почти распрощался с этой идеей, но в последний момент ему повезло: он встретил нынешнего продюсера. Сок также бежал из Северной Кореи вслед за родственниками, в 2019 году. На Родине парень играл в футбол и постарался сохранить это хобби и на новом месте. К сожалению, из-за трудностей адаптации к новой жизни ему пришлось отказаться от мечты стать футболистом. «Мне жаль, что так вышло, но теперь я еще сильнее стремлюсь к осуществлению еще одной моей мечты – стать певцом», - рассказал Сок. Группа 1VERSE представит свой дебютный сингл под названием «The 1st Verse» 18 июля. В подробностях об этой и других новостях вы можете узнать, послушав запись выпуска «Шоубиз сегодня» 25 июня.

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