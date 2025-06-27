J-Hope собрал 80 тысяч зрителей на стадионе Osaka Dome в Японии

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J-Hope из группы BTS встретился с 80 тысячами зрителей в рамках сольного мирового тура Hope on the Street 31 мая – 1 июня на арене Kyocera Dome в Осаке, Япония. Концерт J-Hope в Осаке транслировался в прямом эфире в кинотеатрах в 70 странах мира. Во время концерта J-Hope исполнил ряд сольных композиций, включая “Pandora's Box”, “SWEET DREAMS” и “MONA LISA”, а также попурри из хитов BTS, в том числе, “MIC Drop” и “Baepsae” (뱁새). J-Hope признался, что этот тур стал для него огромным испытанием и в то же время осуществлением заветной мечты. По словам артиста, он станет для него незабываемым воспоминанием, ведь во время тура он ощущал любовь, которую дарили ему фанаты со всего мира. Концерт в Осаке стал последней зарубежной остановкой мирового турне J-Hope. Тур начался с выступления в KSPO Dome в Олимпийском парке Сеула в феврале 2025 года. В рамках турне J-Hope провёл 31 концерт в 15 регионах, включая Северную Америку и Азию. Общее число зрителей составило около 470 тысяч человек. J-Hope планирует провести сольные концерты 13 и 14 июня на главном стадионе города Кояна в провинции Кёнгидо — в честь годовщины дебюта группы BTS.