BoA выступила на фестивале Weverse Con Festival

ⓒ SM Entertainment

31 мая 2025 года на фестивале “2025 Weverse Con Festival", организованном компанией HYBE, певица BoA выступила с особым номером на Tribute Stage в честь 25-летия своего дебюта. Выступление прошло в курортном комплексе Inspire на острове Ёнчжондо в городе Инчхоне. Певица поделилась со зрителями своими переполняющими чувствами, сказав, что бесконечная любовь и поддержка её фанатов сделали её той, кто она есть сегодня. BoA выразила благодарность поклонникам, которые были с ней с самого момента дебюта. На концерте BoA оглянулась на свой 25-летний музыкальный путь и исполнила такие хиты, как "Hurricane Venus", "My Name", "Only One", "Atlantis Girl" и "Number One". BoA пообещала, что и в будущем продолжит радовать фанатов хорошей музыкой и прекрасными выступлениями. Её младшие коллеги из групп ILLIT и FIFTY FIFTY исполнили дебютную песню BoA "ID; Peace B", а также рок-версии песен "Peace B" и "Valenti", отдав дань уважения её творчеству. Помимо BoA, на фестивале в этот день выступили K-pop исполнители разных жанров, включая ENHYPEN, TREASURE, AKMU, 82MAJOR, ILLIT, FIFTY FIFTY, NOWADAYS, 10cm, Chuu и Nell, что добавило праздничной атмосферы. С помощью фан-платформы Weverse компания HYBE организовала интерактивные программы с участием фанатов, объединённые с IT-технологиями — такие как получение сувенирной продукции, тур с выполнением заданий и сбором штампов, а также музыкальные прослушивания, сделав участие на месте ещё более насыщенным.