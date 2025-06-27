Мать-одиночка Хан Гы Ру рассказала о воспитании детей

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Недавно в телепрограмме "Кулинарное путешествие с гурманом Хо Ён Маном" (식객 허영만의 백반기행) актриса Хан Гы Ру рассказала о трудностях воспитания детей-близнецов в одиночку. Она вместе с Хо Ён Маном отправилась в уезд Пуан-гун провинции Чолла-Пукто и посетила ресторан, где подают сундэгук (суп с кровяной колбасой и рисом). Там было много школьников, и Хо Ён Ман поинтересовался, не скучает ли актриса по своим детям. Она с улыбкой ответила, что почти не вспоминает о них во время работы. В 2015 году в возрасте 23 лет Хан Гы Ру вышла замуж и приостановила актёрскую деятельность. Через три года она родила близнецов и спустя ещё четыре года развелась с мужем. Она рассказала также, что до возобновления актёрской деятельности они с детьми никогда не расставались, поэтому, когда они впервые расстались, актриса и дети плакали, но в итоге всё прошло хорошо. Хан Гы Ру честно призналась, что была счастлива с детьми, но одновременно было тяжело воспитать их в одиночку.