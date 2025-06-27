



В этом выпуске передачи «Мелодии Кореи» мы расскажем о певце Ли Дон Бэке, владевшем всеми стилями пхансори и сочетавшем в себе все качества идеального певца. В исполнении мастера прозвучит песня о птицах «Сэ тхарён», считавшаяся его коронным номером. Эту же песню вы сможете послушать и в других версиях – из пхансори «Сказание о битве у Красных скал» и исторического телесериала.





Выпуск 692. Певец Ли Дон Бэк

* Части «Чачжинмори», «Онмори», «Тонсальпхури» из мелодии «Синави» – Вон Чжан Хён (цитра каягым), Ким Му Гиль (цитра комунго), Пак Чон Сон (цитра ачжэн), Пак Хе Сон (скрипка хэгым), Со Ён Сок (флейта тэгым), Хан Сэ Хён (флейта пхири), Чан Док Хва (барабан чангу)

* Мелодия «Echo of Creation» – Группа Jambinai

* Песня «Это были цветы» – Ансамбль «Соульчиги»

* Песня «Сэ тхарён» – Ли Дон Бэк (вокал)

* Песня «Сэ тхарён» из пхансори «Сказание о битве у Красных скал» – Син Кхвэ Дон (цитра комунго, вокал)

* Песня «Сэ тхарён» из сериала «Чоннён: звезда родилась» – Ли Наль Чхи (вокал)

* Мелодия «Мёнгым» – Ли Чжэ Ха (цитра комунго), Син Вон Соп (гонги чин и кквенгвари)

* Мелодия «Монгымпхо тхарён» - Ансамбль Государственного центра традиционной музыки