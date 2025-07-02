Передача четырнадцатая: «Золотой век» корейского кино - 1960-е годы

Расцвет корейского кино в 1960-е годы
В 2023 году в Нью-Йорке прошла специальная ретроспектива под названием «Золотой век» корейского кино - 1960-е годы», в рамках которой были показаны 24 классических фильма самых разных жанров. 1960-е годы стали подлинным рассветом корейского кинематографа — как в количественном, так и в качественном отношении. Именно в этот период на авансцену вышли режиссёры-авторы, заложившие эстетические и идейные основы национального кино.
Международное признание и становление национальных кинопремий
В 1961 году фильм «Извозчик» режиссёра Кан Тэ Джина стал первой корейской лентой, получившей «Серебряного медведя» на Берлинском международном кинофестивале. Эта награда стала важной вехой на пути к международному признанию корейского кинематографа. Вскоре и в самой Республике Корея начали формироваться собственные системы кинонаград. В 1962 году была учреждена государственная премия Тэжонсан, а в 1963 году — премия «Синий дракон», основанная газетой «Чосон ильбо».
афиша фильма «Извозчик»
ⓒ Korean Film Archive
Эпоха литературных экранизаций
Одной из примечательных черт корейского кино 1960-х годов стало активное обращение к литературной основе. В этот период начали появляться так называемые «литературные фильмы» — экранизации выдающихся произведений современной корейской прозы. Среди них — фильм «Шальная пуля» режиссёра Ю Хён Мока, основанный на повести Ли Бом Сона, а также «Гость и моя мать» режиссёра Син Сан Ока, снятый по рассказу Чу Ё Сопа.
(слева) афиша фильма «Шальная пуля»,
(справа) афиша фильма «Гость и моя мать»
ⓒ Korean Film Archive
Наследие, вдохновляющее кинематограф XXI века
(слева) режиссёр Пон Чжун Хо,
(справа) кадр из фильма «Горничная»
ⓒ YONHAP News, Korean Film Archive
«Я не появился ниоткуда как режиссёр, снимающий фильмы в Корее. До меня были великие мастера, такие как Ким Ги Ён».
— Пон Чжун Хо, из речи на церемонии вручения Золотой пальмовой ветви в Каннах
1960-е годы стали эпохой, когда многие выдающиеся режиссёры, в том числе Ким Ги Ён, создали свои лучшие произведения. Эти фильмы оказали глубокое влияние на последующие поколения и стали прочным фундаментом всемирного успеха корейского кино.