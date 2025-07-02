Передача четырнадцатая: «Золотой век» корейского кино - 1960-е годы

Расцвет корейского кино в 1960-е годы

В 2023 году в Нью-Йорке прошла специальная ретроспектива под названием «Золотой век» корейского кино - 1960-е годы», в рамках которой были показаны 24 классических фильма самых разных жанров. 1960-е годы стали подлинным рассветом корейского кинематографа — как в количественном, так и в качественном отношении. Именно в этот период на авансцену вышли режиссёры-авторы, заложившие эстетические и идейные основы национального кино.





Международное признание и становление национальных кинопремий

В 1961 году фильм «Извозчик» режиссёра Кан Тэ Джина стал первой корейской лентой, получившей «Серебряного медведя» на Берлинском международном кинофестивале. Эта награда стала важной вехой на пути к международному признанию корейского кинематографа. Вскоре и в самой Республике Корея начали формироваться собственные системы кинонаград. В 1962 году была учреждена государственная премия Тэжонсан, а в 1963 году — премия «Синий дракон», основанная газетой «Чосон ильбо».