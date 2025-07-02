LUCY, N. Flying, The Rose – три бенда мая





Дорогие друзья, мы не устанем повторять, что сегодня корейские бенды на подъеме: их стало очень много, и они востребованы как никогда. Только в мае три довольно популярные группы вернулись на сцену с новой музыкой. Это LUCY, N. Flying и The Rose. В этом выпуске нашей рубрики мы поговорили об этих коллективах, а также послушали их новые релизы. Начали мы с группы LUCY, которая была сформирована в 2019 году в рамках музыкального шоу на выживание для вокально инструментальных ансамблей «Super Band». По его итогам коллектив занял второе место. У ребят любопытное название. Оказалось, что Люси – это имя собаки, о которой участники заботились во время участия в «Super Band». На латыни оно означает «свет», поэтому было решено взять такое нейтральное название, ведь группа работает в самых разных музыкальных жанрах. LUCY быстро набирают популярность по всему миру. Вот, например, композиция «Jogging» была выбрана изданием Billboard как одна из 20 лучших песен K-POP 2020 года. Во многом слушателей очаровывает присутствие музыке LUCY скрипки, что довольно-таки редко для корейского бенда.

Еще один бенд, который представил свою музыкальную новинку в мае – это группа N.Flying. Парни вернулись на сцену со вторым полноформатным альбомом «Everlasting» или «Вечный», который возглавила композиция «만년설», что можно перевести как «Вечный снег». Бенд N.Flying дебютировал в 2015 году и исполняет музыку в разных поджанрах рока, таких как поп-рок и альтернативный рок, а также в рок с элементами хип-хопа. Название N.Flying произошло из слов английских слов «New», «новый», и «Flying» или «летающий», что вместе можно понять как «новые крылья». Группа является одним из ведущих бендов Кореи и сегодня готовится провести свой концерт, который приурочен к 10‑летию дебюта и возвращению участников после службы в армии и пройдет в начале июля.

Последний бенд с майской новинкой – это The Rose. Коллектив дебютировал в 2017 году с песней «Sorry», которая сразу же привлекла внимание слушателей со всего мира. Можно даже сказать, что сегодня коллектив более популярен заграницей. Скорее всего, именно поэтому его новый альбом почти полностью на английском. Это третий полноформатный релиз «WRLD», который The Rose сами описывают так: «Иногда жизнь движется слишком быстро. «WRLD» — это альбом, который приглашает вас остановиться и перевести дух. Эта музыка как теплые объятия, окутанные мелодией, рука на вашем плече, и кто-то тихо шепчет: «Все в порядке, мы вместе».

В этом выпуске нашей программы прозвучали: песни «Первая любовь» (첫사랑), «Цветение» (개화) и «Просто невообразимо» (아니 근데 진짜) группы LUCY, новинки группы N. Flying «Вечный снег» (만년설) и «Love In Memory» (하나둘씩) , а также новая песня группы The Rose «O».