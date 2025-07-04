Удар США по Ирану и его влияние на Северную Корею

В этом выпуске «На пути к воссоединению» мы поговорим о возможном влиянии на КНДР недавних авиаударов США по основным ядерным объектам Ирана. Появились предположения, что американская атака может спровоцировать северокорейское руководство на новые шаги в направлении активизации ядерной программы. На данный момент существует ничтожная вероятность атаки США по ядерным объектам КНДР, но Пхеньян не может не придавать значения беспрецедентно жёстким действиям США. Может ли Северная Корея в ближайшее время согласиться на диалог с США? Скорее всего, это маловероятно. При этом есть высокая вероятность, что США будут искать пути для возобновления диалога.

Разобраться в сложившейся ситуации нам поможет директор Центра проблем воссоединения Корейского института национальной стратегии господин Мун Сон Мук.