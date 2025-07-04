Шоубиз сегодня от 2 июля

Затяжной кризис в корейской киноиндустрии: каковы причины и есть ли надежда?

Вот уже несколько лет в корейской киноиндустрии царят тревожные тенденции: количество зрителей в кинотеатрах сокращается из года в год. Прошла первая половина 2025 года, но специалисты уже предсказывают, что он может стать худшим по показателям за последние 21 год.

С начала этого года в кинотеатры пришло чуть больше 40 миллионов человек. К концу июня эта цифра, по прогнозам, едва дотянет до 42 миллионов. Это самый низкий показатель за последние два десятилетия — если не считать пандемийные 2020 и 2021 годы. Для сравнения: ещё год назад в кино сходили более 62 миллионов зрителей. А в золотые времена, в 2019 году, этот показатель превышал 226 миллионов. Сейчас же корейская киноотрасль сталкивается с настоящим кризисом. Причин для этого несколько. Это и рост популярности стриминговых платформ, и экономический спад, который усилился после политических потрясений в конце прошлого года. А главное это то, что так называемые «фильмы из запаса», релизы которых откладывались во время пандемии, уже закончились. Тем временем, новых проектов почти нет.

Вся надежда только на конец этого лета: июль и август. По традиции именно в этот сезон кинотеатры посещает больше всего зрителей. Как раз тогда состоятся премьеры нескольких ожидаемых фильмов, в том числе «Всеведущий читатель» (전지적 독자 시점), «Переезд дьявола» (악마가 이사왔다), «Мир Юрского периода: Возрождение» и другие.

Что бы хоть как-то улучшить ситуацию в киноиндустрии, правительство начинает предпринимать меры. Например, планируется ввести скидочные купоны на билеты в кино. Они будут выпущены тиражом 4 с половиной миллиона экземпляров. Стоимость будет составлять 6 тыс вон или около 5 долларов.

В киноиндустрии надеются, что именно этим летом удастся исправить ситуацию, сложившуюся в этом году, и всё же удержать годовой показатель выше 100 миллионов зрителей. Ведь если он упадет ниже этой цифры, это будет тревожный сигнал для всей корейской культуры.

Подробнее об этой и других новостях вы можете узнать, послушав запись выпуска «Шоубиз сегодня» от 2 июля.

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