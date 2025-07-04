Морской тигр (바다호랑이 / Sea Tiger)





Режиссёр: Чон Юн Чхоль

В ролях: Ли Чжи Хун, Пак Хо Сан

Жанр: Фильм

Премьера: 25 июня 2025 г.





В основу фильма «Морской тигр» положено одно из самых печальных и трагических событий в истории Кореи - затопление парома “Сэволь”. В фильме рассказывается о смелых поступках и страданиях водолазов, которые доставали труппы жертв с места крушения парома «Сэволь», который затонул 16 апреля 2014 года. В результате катастрофы погибли 304 человека, включая 250 учеников старшей школы «Танвон» города Ансана провинции Кёнгидо. Главный герой фильма, гражданский дайвер На Гён Су, рисковал своей жизнью, не соблюдая правила дайвинга, чтобы вернуть побольше жертв, в основном старшеклассников, их семьям. После этого он и его коллеги начали страдать от декомпрессионной болезни и психологической травмы, но, мало того, их заставляли даже давать показания на суде против старшего дайвера, которого обвиняют в причинении смерти одному из водолазов по неосторожности во время спасательных операций. Ведь они были гражданские водолазы, которые просто помогали в спасательной операции! Вся ответственность легла на организаторов операции, Морскую полицию, которая попыталась переложить вину на простых беззащитных дайверов. Фильм «Морской тигр» раскрывает важную тему ответственности страны перед лицом опустошающей трагедии и боль одного человека, сердце которого болит за невиновных собратьев.