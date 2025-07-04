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Дата рождения: 28 июня 1991 г.

Рост: 170 см

Вес: 45 кг

Дебют: в составе группы Girls' Generation, 2007 г.





Со Хён была самым младшим членом знаменитой женской группы Girls' Generation. На момент дебюта в 2007 году девушка училась в первом классе старшей школы. Долгое время Со Хён продвигалась в составе группы Girls' Generation и обрела большую популярность. Затем девушка приняла участие и во многих других проектах, попробовав себя в разных ролях. В 2010 году она вместе с Тхэ Ён из группы Girls' Generation приняла участие в дубляже мультфильма «Гадкий я (Despicable Me)», который привлёк более миллиона зрителей. В том же году Со Хён приняла участие в съёмках второго сезона шоу «Мы поженились» (우리 결혼했어요). В августе 2013 года она дебютировала в качестве актрисы, приняв участие в дораме SBS «Страстная любовь» (열애), сыграв роль ветеринара. В 2016 году она появилась в исторической драме «Лунные влюблённые: Алые сердца Корё» (달의 연인 - 보보경심 려) в роли принцессы У Хи из павшего государства Пэкче, и за эту работу она выиграла специальную актёрскую премию в категории «Фэнтези-драма» на церемонии вручения премии SAF Drama Awards 2016. Также Со Хён попробовала себя в качестве актрисы мюзиклов. В 2015 году она сыграла роль Скарлетт О'Хара в мюзикле «Унесённые ветром», а в 2016 году — роль Софи в мюзикле «Mamma Mia!».