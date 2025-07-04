Третий сезон «Игры в кальмара» занимает первое место на Netflix

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По данным сайта FlixPatrol, составляющего рейтинги онлайн-контента, третий сезон «Игры в кальмара» по состоянию на 30 июня три дня подряд занимал первое место в категории телешоу на Netflix. Сериал возглавил рейтинг во всех 93 странах, где FlixPatrol отслеживает данные, включая США и Великобританию. Третий сезон «Игры в кальмара», вышедший 27 июня, впервые занял первое место в категории шоу уже на следующий день — 28 июня. Ранее первый сезон «Игры в кальмара» также удерживал первое место в этой категории в течение восьми дней после выхода и оставался в десятке лучших на протяжении 106 дней. По данным Netflix, на финальный парад «Игры в кальмара», прошедший 28 июня в центре Сеула — от площади Кванхвамун до Seoul Plaza, — собралось около 38 тысяч человек, а на последовавшем за ним фан-мероприятии присутствовали 9 тысяч человек. Видеоролик на YouTube, транслировавший это событие в прямом эфире, набрал 4,4 миллиона просмотров всего за два часа.