Премьера фильма «Дочь-зомби» назначена на конец июля

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Актёр Чо Чжон Сок возвращается в новом комедийном фильме «Дочь-зомби», основанном на одноимённом вебтуне. Чо Чжон Сок — невероятно яркий и запоминающийся актёр, чьи комедийные роли продолжают приносить большие кассовые сборы. На этот раз он исполнит роль заботливого отца, пытающегося защитить свою дочь, превратившуюся в зомби. Фильм выйдет в прокат 30 июля 2025 года, а за месяц до премьеры, 30 июня, состоялась пресс-конференция по случаю завершения съёмок с участием режиссёра и актёров. На пресс-конференции Чо Чжон Сок сказал, что его роль в этом фильме — роль заботливого отца — удивительно перекликается с его ролью в реальной жизни. Между тем, кассовые сборы всех фильмов, в которых снялся Чо Чжон Сок, были невероятно успешными. В их числе фильм «Выход», который в 2019 году посмотрели 9 миллионов зрителей, и фильм «Пилот», который в прошлом году посмотрели 4,7 миллиона зрителей.