Группа Jannabi даст сольный концерт на арене KSPO Dome

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30 июня агентство Peponi Music объявило, что 2 и 3 августа на арене KSPO Dome в Олимпийском парке в Сеуле, вмещающей около 10 тысяч человек, группа Jannabi проведёт сольный концерт «All Boys and Girls 2025». Концерт станет выходом на бис в рамках фестиваля «All Boys and Girls 2025», который ранее прошёл в Сеуле, Кванчжу и Тэгу. Представители агентства отметили, что концерт станет символической вехой для группы, поскольку такая большая площадка — редкость для инди-группы. Карьера Jannabi началась с уличных выступлений и продолжилась выступлениями в качестве хедлайнеров крупных музыкальных и студенческих фестивалей. Концерт на арене KSPO Dome — это момент, который символически завершает путь роста и становления группы. На своём концерте Jannabi планирует передать послание: «Молодость преодолевает и время, и поколения», взяв за тему песню «2125», в которой они представляют себе мир через сто лет.