Мо Хын Гап – певец, живший в позднюю эпоху государства Чосон. Его изображение можно встретить в музее Сеульского национального университета, а имя – увидеть в строках стихотворений того времени. Мастер умел с уважением относиться к своим коллегам, но в то же время мог преподать урок тем, кто ещё не достиг мастерства. Подробнее о жизни и творчестве певца Мо Хын Гапа вы узнаете в новом выпуске передачи.





Выпуск 693. Певец Мо Хын Гап

* Песня «Восточное море» – Ким Юль Хи (вокал), ансамбль Soul Sauce

* Песня «Ёнчжу сипкёнга» – Ким Чжу Ок (вокал) и вокальный ансамбль

* Песня «Справочник рыб» – Группа Leenalchi

* «Прощальная песня» из пхансори «Сказание о верной Чхунхян» – Сон Чхан Сун (вокал)

* «Прощальная песня» – Ли Чхун Хи (вокал)

* Мелодия «Чхонсонгок» – Ким Чжун Соп (флейта тансо)

* Песня «Сисонпэннорэ» – Ким Ён У (вокал) и вокальный ансамбль