Передача пятнадцатая: «Утренняя роса» и молодёжная культура

※ Из-за проблем с авторскими правами в отношении песен, использованных в 15-й передаче из цикла «Республика Корея: 80 лет независимости» - «Утренняя роса» и молодёжная культура» - сервис повторного прослушивания передачи не предоставляется.
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Появление молодёжной культуры в 1970-х годах
Термин «молодёжная культура» начал активно использоваться в Республике Корея в 1970-х годах. В то время страна находилась под властью военного режима и переживала бурную индустриализацию, сопровождавшуюся жёсткими политическими репрессиями. Молодёжь, воспитанная на американской системе образования и культуре, резко отличалась по духу и образу мышления от поколения родителей, чьё сознание было сформировано японским колониальным обучением.
Символы молодёжной культуры: акустическая гитара, джинсы и разливное пиво
Акустическая гитара, джинсы и разливное пиво стали символами молодёжной культуры в Корее. Это были не просто модные тренды, а настоящие знаки. Джинсы символизировали разрыв с авторитарным обществом старших, разливное пиво — свободу вне рамок места и формальности, а гитара — искреннее самовыражение. Особенно сильное влияние на корейскую молодёжь того времени оказала западная фолк-музыка.
Пластинки 1970-х годов
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Репрессии и запреты
С провозглашением режима Юсин в 1970-х годах начались жёсткие преследования молодёжной культуры. Мужские длинные волосы и женские мини-юбки были признаны нарушающими общественную мораль и стали объектами полицейского надзора. Усилилась цензура популярной музыки: под запрет попали такие песни, как «Охота на кита», «В страну счастья» и «Несбывшаяся любовь».
Рейды по задержанию длинноволосых мужчин в 1970-х годах
ⓒ KBS
Песня «Утренняя роса», запрещённая в 1970-х
ⓒ KBS
Наследие молодёжной культуры живёт до сих пор
Песня Ким Мин Ги «Утренняя роса» до сих пор остаётся одной из самых любимых в Корее. Благодаря своему поэтичному содержанию она сначала была признана песней с положительным посылом, однако вскоре стала гимном студенческих протестов и была запрещена. После массового народного восстания 10 июня 1987 года запрет был снят, и песня снова зазвучала — теперь и на современных митингах.
Так, сущность молодёжной культуры — сопротивление устоявшемуся порядку и стремление к социальным переменам — по-прежнему живёт в корейском обществе.
Композитор «Утренней росы» Ким Мин Ги и исполнительница Ян Хи Ын
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