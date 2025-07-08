Передача пятнадцатая: «Утренняя роса» и молодёжная культура

※ Из-за проблем с авторскими правами в отношении песен, использованных в 15-й передаче из цикла «Республика Корея: 80 лет независимости» - «Утренняя роса» и молодёжная культура» - сервис повторного прослушивания передачи не предоставляется. Благодарим за ваше понимание!





Появление молодёжной культуры в 1970-х годах

Термин «молодёжная культура» начал активно использоваться в Республике Корея в 1970-х годах. В то время страна находилась под властью военного режима и переживала бурную индустриализацию, сопровождавшуюся жёсткими политическими репрессиями. Молодёжь, воспитанная на американской системе образования и культуре, резко отличалась по духу и образу мышления от поколения родителей, чьё сознание было сформировано японским колониальным обучением.





Символы молодёжной культуры: акустическая гитара, джинсы и разливное пиво

Акустическая гитара, джинсы и разливное пиво стали символами молодёжной культуры в Корее. Это были не просто модные тренды, а настоящие знаки. Джинсы символизировали разрыв с авторитарным обществом старших, разливное пиво — свободу вне рамок места и формальности, а гитара — искреннее самовыражение. Особенно сильное влияние на корейскую молодёжь того времени оказала западная фолк-музыка.