Группа ARTMS приглашает в «Клуб для сломленных»





В последнее время любовь поклонников со всего мира стремительно завоевывает герлз-группа ARTMS. Мы уже упоминали ее в нашей программе, но как следует познакомиться с этими очаровательными девушками нам пока не доводилось. И вот, такая возможность нам наконец предоставилась, ведь 13 июня коллектив вернулся на сцену со своим первым мини-альбомом «Club Icarus». В этом выпуске мы послушали новые песни и предыдущие хиты ARTMS, а также поговорили о творческом пути группы.

Дебюту ARTMS предшествует довольно увлекательная история. Дело в том, что сперва пять участниц нынешней группы ARTMS были частью коллектива LOONA или по-корейски «이달의 소녀», «Девушка этого месяца». LOONA дебютировали на эстраде, пожалуй, самым оригинальным способом. Каждая из 12 участниц дебютировала по одной, со своим собственным сольным синглом и клипом, которые выходили примерно раз в месяц. В 2018 голу, когда каждая девушка была продемонстрирована публике в полной красе, они стали выступать все вместе, но продлилась их деятельность совсем недолго. В 2022 году из-за разногласий участниц с руководством коллектив был расформирован. Кто-то решил строить сольную карьеру, а остальные пять участниц сформировали новую группу ARTMS. Коллектив дебютировал на сцене в 2023 году, назвавшись в честь греческой богини охоты, девственности и Луны Артемиды, по-корейски «Артемис». Это название демонстрирует связь нового коллектива с первой группой LOONA, ведь, как известно, в римской мифологии богиню Луны так и звали – Луна. Первой композицией ARTMS можно назвать «Birth» или «Рождение», которая была представлена в марте 2023 года. Затем последовали успешные релизы «Виртуальный ангел» (Virtual Angel) и «Candy Crush». Выпустив второй, ARTMS официально заявили, что являются сити-поп группой, скорее всего, первой в истории K-POP.

Новый альбом группы ARTMS, вышедший 13 июня, называется «Club Icarus». Вот, что про него говорят сами девушки: «Каждый житель современных мегаполисов носит в себе рану, спрятанную глубого в сердце. В тщательно выстроенном лесу небоскрёбов и за яркими огням прячутся те, кто живёт в тени. Они собираются в своём тайном, виртуальном клубе «Клуб Икара», где могут наконец излить свои истории». Этот альбом призван, чтобы подарить утешение всем нам, уставшим обывателям. ARTMS надеются, что слушатели смогут найти себя в каждой композиции и прожить эмоции, которые они у них вызывают, вместе с ними.

Нашу рубрику закрыла заглавная песня «Icarus» или «Икар», а до этого мы прослушали «Obsessed», «Verified Beauty» и другие новинки ARTMS, а также ранние хиты «Candy Crush», «Virtual Angel» и «Birth».



