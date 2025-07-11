Песни К-pop вошли в список «500 лучших песен» Apple Music

ⓒ Big Hit Music, THE BLACK LABEL

Музыкальная платформа Apple Music опубликовала список 500 самых воспроизводимых песен по всему миру за последние 10 лет. В этот список вошли четыре песни в стиле K-pop. Среди них самую высокую позицию в списке заняла песня «Dynamite» группы BTS. Она заняла 34-е место в рейтинге и стала единственной песней в стиле K-pop, вошедшей в топ-100 лучших песен. Ещё одна песня группы BTS «Butter» вошла в рейтинг Apple Music на 252-м месте. Третьей корейской песней в списке стала детская песня «Baby Shark». Детская песня про акул вошла в рейтинг на 351-м месте. На 459-м месте в списке платформы Apple Music оказалась песня «APT.», исполненная участницей группы Blackpink Розэ и Бруно Марсом. Песня «APT.», выпущенная в октябре 2024 года, стала самой новой песней в списке Apple Music. Первое место в рейтинге заняла песня британского певца Эда Ширана «Shape of You», а звезда хип-хопа Дрейк и поп-звезда Тейлор Свифт заняли первые места как исполнители с наибольшим количеством песен в списке.