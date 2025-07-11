Ли Тхэ Ран появится на экранах KBS спустя 11 лет

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Актриса Ли Тхэ Ран появится на телеэкранах в новой дораме канала KBS. Она известна как королева семейных дорам выходного дня, заслужившая доверие широкой аудитории. В 2014 году Ли Тхэ Ран сыграла роль Ван Хо Бак, второй дочери в семье, в дораме выходного дня KBS 2TV «Семья Ван» (왕가네 식구들). В то время рейтинг дорамы достиг почти 50%, а актриса заслужила любовь и внимание зрителей выдающейся игрой. Спустя 11 лет Ли Тхэ Ран вернётся на экраны KBS в новой драме «Великолепные дни» (화려한 날들), которая будет выходить с девятого августа 2025 года вслед за сериалом «Позаботься о братьях-орлятах» (독수리 5형제를 부탁해). «Великолепные дни» — это семейная мелодрама, рассказывающая историю одной семьи на протяжении нескольких поколений. В главных ролях снялись несколько актёров, включая Чон Иль У и Чон Ин Сон. В этой дораме Ли Тхэ Ран сыграет роль жены успешного бизнесмена.