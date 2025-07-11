Пак Чин Чжу и Юн Иль Сан объединились для создания песни

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Актериса Пак Чин Чжу и композитор Юн Иль Сан объединили усилия для продвижения национального нематериального культурного наследия. 7 июля Корейское управление по охране культурного наследия (국가유산청) и Корейское агентство по развитию культурного наследия (국가유산진흥원) опубликовали музыкальное видео на песни «Даже если не видно» (보이지 않아도) на официальном YouTube-канале и в других соцсетях. Эта песня рассказывает о ценности нематериального культурного наследия, которое всегда с нами, хоть и остаётся невидимым. Автором композиции выступил Юн Иль Сан, один из самых талантливых авторов в корейской музыкальной индустрии, а исполнила её актриса Пак Чин Чжу, чьё исполнение отличает чистый и светлый голос. Она также снялась в музыкальном клипе. По словам представителя Корейского агентства по развитию культурного наследия, песня выделяется лёгкой мелодией и проникновенным текстом, а сотрудничество Пак Чин Чжу и Юн Иль Сана помогает донести ценность корейского нематериального наследия в более доступной и эмоциональной форме.