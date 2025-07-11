В новом выпуске передачи «Мелодии Кореи» мы расскажем о музыканте государства Силла Урыке, благодаря которому мы можем наслаждаться звучанием цитры каягым и по сей день. Именно Урык написал первые мелодии для каягыма, и именно он не дал инструменту исчезнуть после падения государства Кая, в котором был изобретён каягым.





Выпуск 694. Музыкант Урык

* Песня «Открыть окно» – Ли Юн Чжин (вокал)

* Песня «Пана тхарён» из пхансори «Сказание о деве Сим Чхон» – Ю Тхэ Пхён Ян (вокал), Ким Хён Сок (барабан пук)

* Песня «Яннюга» – Ли Хи Мун (вокал)

* Часть «Саннёнсан» из цикла музыкальных произведений «Ёнсан хвесан» – Ли Чжи Ён (цитра каягым)

* Мелодия «Тэчхвитха» – Государственный оркестр традиционной музыки

* Мелодия «Кильнори» – Ансамбль барабанщиков «Ныдат»

* Мелодия «Песнь моря» – Ансамбль Black String