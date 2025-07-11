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Музыкант Урык

#Мелодии Кореи l 2025-07-10

Мелодии Кореи

Музыкант Урык
В новом выпуске передачи «Мелодии Кореи» мы расскажем о музыканте государства Силла Урыке, благодаря которому мы можем наслаждаться звучанием цитры каягым и по сей день. Именно Урык написал первые мелодии для каягыма, и именно он не дал инструменту исчезнуть после падения государства Кая, в котором был изобретён каягым. 

Выпуск 694. Музыкант Урык
* Песня «Открыть окно» – Ли Юн Чжин (вокал)
* Песня «Пана тхарён» из пхансори «Сказание о деве Сим Чхон» – Ю Тхэ Пхён Ян (вокал), Ким Хён Сок (барабан пук)
* Песня «Яннюга» – Ли Хи Мун (вокал)
* Часть «Саннёнсан» из цикла музыкальных произведений «Ёнсан хвесан» – Ли Чжи Ён (цитра каягым)
* Мелодия «Тэчхвитха» – Государственный оркестр традиционной музыки
* Мелодия «Кильнори» – Ансамбль барабанщиков «Ныдат»
* Мелодия «Песнь моря» – Ансамбль Black String
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