Передача шестнадцатая: Начало эры метрополитена

Первая линия метро — революция в истории общественного транспорта

15 августа 1974 года в Сеуле была открыта первая линия метрополитена. Поезд, проходивший от станции Сеул до станции Чхоннянни всего за 18 минут, произвёл на жителей столицы огромное впечатление. Эта линия объединила Сеул и прилегающие районы в единое городское пространство. Так Республика Корея вступила в эру метрополитена.





Церемония открытия первой линии сеульского метро, 1974 год

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Первые дни эксплуатации метро

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Республика Корея — лидер в развитии метрополитена С запуском второй линии в Сеуле началась эра кольцевого метро. Вслед за ней последовали третья и четвёртая линии. Пятая линия пересекла город с востока на запад, шестая прошла через северные районы Сеула, седьмая протянулась от станции Онсу в Сеуле до станции Чанам в городе Ыйчжонбу, а восьмая — от станции Моран в Соннаме до станции Амса в Сеуле. Девятая линия пролегла через район Каннам. Сегодня сеульский метрополитен признан одним из лучших в мире — благодаря интеллектуальной системе управления, надёжной инфраструктуре безопасности и широкому спектру удобств для пассажиров.





Мюзикл «Линия метро №1»

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Станции метро — новые пространства городской жизни В Республике Корея станции метро уже давно перестали быть просто транспортными узлами. Сегодня это настоящие «пространства жизни», предлагающие разнообразные услуги и обладающие важными функциями. В некоторых вестибюлях действуют «метрофермы», где с применением передовых агротехнологий выращивают свежие овощи. Кроме того, на станциях открываются коворкинги, автоматизированные склады, спортивные зоны, а также площадки для выставок и выступлений. Так метрополитен всё глубже интегрируется в повседневную жизнь горожан, становясь её неотъемлемой частью.





Экологическая ферма «Метрофарм» в вестибюле станции метро

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