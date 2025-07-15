Передача шестнадцатая: Начало эры метрополитена

Первая линия метро — революция в истории общественного транспорта
15 августа 1974 года в Сеуле была открыта первая линия метрополитена. Поезд, проходивший от станции Сеул до станции Чхоннянни всего за 18 минут, произвёл на жителей столицы огромное впечатление. Эта линия объединила Сеул и прилегающие районы в единое городское пространство. Так Республика Корея вступила в эру метрополитена.
Церемония открытия первой линии сеульского метро, 1974 год
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Первые дни эксплуатации метро
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Республика Корея — лидер в развитии метрополитена
С запуском второй линии в Сеуле началась эра кольцевого метро. Вслед за ней последовали третья и четвёртая линии. Пятая линия пересекла город с востока на запад, шестая прошла через северные районы Сеула, седьмая протянулась от станции Онсу в Сеуле до станции Чанам в городе Ыйчжонбу, а восьмая — от станции Моран в Соннаме до станции Амса в Сеуле. Девятая линия пролегла через район Каннам. Сегодня сеульский метрополитен признан одним из лучших в мире — благодаря интеллектуальной системе управления, надёжной инфраструктуре безопасности и широкому спектру удобств для пассажиров.
Мюзикл «Линия метро №1»
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Станции метро — новые пространства городской жизни
В Республике Корея станции метро уже давно перестали быть просто транспортными узлами. Сегодня это настоящие «пространства жизни», предлагающие разнообразные услуги и обладающие важными функциями. В некоторых вестибюлях действуют «метрофермы», где с применением передовых агротехнологий выращивают свежие овощи. Кроме того, на станциях открываются коворкинги, автоматизированные склады, спортивные зоны, а также площадки для выставок и выступлений. Так метрополитен всё глубже интегрируется в повседневную жизнь горожан, становясь её неотъемлемой частью.
Экологическая ферма «Метрофарм» в вестибюле станции метро
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От средства передвижения — к мировому бренду
Во время строительства первой линии метро Республика Корея была вынуждена полагаться на японские технологии в области подвижного состава и сигнализации. Однако уже в 1977 году страна самостоятельно разработала первый отечественный электропоезд. С 1990-х годов корейские технологии метрополитена уверенно вышли на международный рынок. Начиная с консультационного проекта по модернизации поездов в Малайзии в 2007 году, Республика Корея экспортировала подвижной состав и железнодорожные технологии примерно в 40 стран, прочно укрепив свои позиции среди ведущих игроков мировой железнодорожной отрасли.