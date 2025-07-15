BTS объявили о своих групповых планах на следующий год

Внимание, Арми по всему миру! Ваши любимцы возвращаются! Да-да, вы не ослышались: легендарная группа BTS официально анонсировала своё грандиозное возвращение. Уже этой весной парни выпустят новый альбом — впервые за четыре года в полном составе. А следом за ним планируют провести долгожданный мировой тур. 1 июля, в прямом эфире на платформе Weverse, BTS провели трансляцию под говорящим названием «BTS вернулись». Весь состав, все семеро, снова вместе на одном экране. Дорогие друзья, только представьте эмоции зрителей, ведь этого момента они ждали с самого 2022 года. Лидер группы RM поделился: «С этого месяца мы снова вместе и планируем полностью сосредоточиться на музыке. Весной ждите новый альбом!». Он подчеркнул, что парни не собираются откладывать работу: «До июля или августа точно ждать не придётся — мы работаем быстро». А ещё RM пообещал: «Весной мы начнём мировой тур. Мы собираемся объездить весь мир, и, кто знает, возможно, именно ваш город окажется в нашем маршруте».

Две грандиозные новости, да еще в один день! Друзья, напомним, что с тех пор, как в 2022 году BTS представили свой пока что последний альбом «Proof» и провели в Пусане свой легендарный концерт «Yet to Come», ребята ни разу не выступали в полном составе. Всё дело было в службе в армии: один за другим участники уходили выполнять свой долг перед родиной. Но теперь все семеро: RM, Чжин, Шуга, Джей-Хоуп, Чи Мин, Ви и Чон Гук снова вместе и готовы к новым свершениям.

Подробнее об этой и других новостях вы можете узнать, послушав запись выпуска «Шоубиз сегодня» от 9 июля.

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