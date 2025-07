Музыкальные новинки июня 2025 года

Дорогие друзья, первый летний месяц уже позади, поэтому в этом выпуске мы по традиции познакомимся с новинками ушедшего июня. И начали мы с нового релиза популярной бойз-группы ENHYPEN. Ребята вернулись на сцену 5 июня с 6-м мини-альбомом «DESIRE: UNLEASH», что можно перевести как «Желание: Освобождение». Восемь композиций альбома возглавила песня под с двойным названием «Bad Desire (With or Without You)» или «Плохое желание (С тобой или без тебя». С самого начала карьеры в 2020 году ENHYPEN взяли курс не просто на музыку, а на создание настоящей музыкальной вселенной — с сюжетом, символами и продуманной концепцией. И ключевой темой этой вселенной стали... вампиры. Их уникальная концепция строится вокруг образа вампиров — не просто как стилистика, а как целая история взросления, борьбы с внутренними демонами и жаждой бессмертия. И новинка «Bad Desire (With or Without You)» не выбивается из этой вселенной.

Следом за ребятами на сцену вернулась обворожительная герлз-группа ITZY, которая представила свой 10-й мини-альбом «Girls Will Be Girls» с одноименным заглавным треком. Это настоящий взрыв энергии и мощи! В песне «Girls Will Be Girls» ITZY поют о том, что вместе они непобедимы, что главное — держать друг друга за руку и смело идти вперёд, несмотря ни на что. Советуем особое внимание уделить музыкальному видео, ведь оно было снято на волшебных просторах Грузии!

23 июня на небосклоне K-POP зажглась новая звездочка – женская группа с необычным названием Baby DONT Cry. Коллектив дебютировал под лейблом P NATION, которым управляет мировая звезда PSY. А продюсером коллектива выступает Со Ён (소연), лидер группы I-DLE. Она разработала для своих подопечных новый уникальный стиль — так называемый «Baby Rock». Это дерзкое сочетание энергичного рока и женственности, где каждая песня — словно манифест сильной, независимой девушки, которая ломает все стереотипы. Именно этими элементами изобилует дебютный сингл Baby DONT Cry «F Girl» или «Двоечница». В песне группа бросает вызов жестким шаблонам — тем, кто оценивает людей по цифрам, рейтингам и чужим ожиданиям.

Помимо этих песен в этот день в нашем эфире прозвучали: «STYLE» от герлз-группы Hearts2Hearts, новая песня певца и актера Юк Сон Чжэ (육성재) «В конце концов» (이제야), новая трогательная баллада от вокального квартета Ноыль (노을) «Спасибо тебе из будущего» (미래의 너에게 고마워) и другие новинки июня.