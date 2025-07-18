В новом выпуске передачи мы поговорим о крупном объединении северокорейских деятелей искусства под названием Художественная студия Мансудэ. Объединение отвечает за создание художественных работ первой важности – это произведения, увековечивающие культ личности высшего руководителя страны. К таким работам относятся памятники, архитектурные объекты, скульптуры. Авторству этого объединения принадлежит множество коллективных работ, включая статуи Ким Ир Сена и Ким Чен Ира на холме Мансудэ, памятник бывшему премьер-министру Лаоса Кайсону Пхомвихану, настенные фрески в Пхеньянском метро, Монумент идей чучхе и другие работы не только в КНДР, но и в Сенегале, Камбодже, Намибии и Зимбабве. Сейчас объединение насчитывает около тысячи человек, при этом около 90 из них – народные или заслуженные деятели искусств, подобно скульптору Ким Чхун Чжону. Примечательно, что мастера часто вовлечены в коллективные арт-проекты.

С подробностями господин Ли Ён Чжон, директор Центра северокорейских исследований Корейского института национальной стратегии.