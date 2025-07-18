Северокорейские смартфоны

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Нельзя не согласиться, что смартфоны уже глубоко проникли в нашу жизнь, и Северная Корея не исключение. В последнее время эта страна всё чаще делает ставку на развитие современных информационных и коммуникационных технологий. Ярким тому примером служат смартфоны, которые представлены на северокорейском рынке с новыми, современными характеристиками вроде встроенного искусственного интеллекта, систем распознавания лиц и объектов и пр. А не так давно на северокорейском телевидении транслировали передачу о правилах обращения со смартфоном, что свидетельствует о признании важности смартфонов для народа даже со стороны властей. Ситуацию со смартфонами в Северной Корее мы обсудим в новом выпуске передачи «На пути к воссоединению». О том, как обстоят дела на профильном рынке, почему власти страны активно продвигают использование новых технологий, в нашей программе – старший научный сотрудник Института экономики Юга и Севера Кореи госпожа Пэк Ён Чжу.