Шоубиз сегодня от 16 июля

Сериал «Международная школа Чхондам» вернулся со вторым сезоном

В последнее время корейские зрители активно обсуждают второй сезон нашумевшего сериала «청담국제고등학교», «Международная школа Чхондам» или международное название «Bitch X Rich». Премьера первого сезона состоялась в мае 2023 года на платформах Wavve и Netflix. Проект быстро прославился благодаря остросюжетной истории, драматичным поворотам и мощной игре молодых актёров. Сюжет разворачивается в элитной Международной школе Чхондам, где лицом к лицу сталкиваются две героини. Пэк Чжэ На (백제나), как говорят в Корее, родилась «с золотой ложкой во рту». Проще говоря, она наследница богатейшего конгломерата с безупречным статусом. Ким Хе Ин (김혜인), напротив, девушка из бедной семьи, которой выпадает шанс учиться в престижной школе… но не просто так. Она стала свидетельницей убийства, и за своё молчание получает допуск в закрытый мир привилегий и интриг. Между девушками разгорается война разумов, полная подозрений, скрытых мотивов и болезненных решений. Соперничество, зависть, социальные различия и убийство — всё это делает сериал «Международная школа Чхондам» напряжённой и атмосферной школьной драмой с криминальным подтекстом. Благодаря тому, что история получила отклик зрителей со всего мира, она получила продолжение. Второй сезон «Международной школы Чхондам» 3 июля. Ким Хе Ин, оказавшись в самом центре сложных интриг и классового соперничества, теперь сама становится участницей влиятельной школьной группировки «Diamond 6». Это меняет её положение, но вдобавок приносит множество новых врагов. Тем временем ее ментальное противостояние с Пэк Чжэ На, принимает новый оборот, оставаясь центральной темой истории. Забыл добавить, что роль Ким Хе Ин исполняет актриса Ли Ын Сэм (이은샘), которая скоро станет специалистом в школьных драмах: одной из самых ярких ее ролей является сериал «Сейчас в нашей школе» (지금 우리 학교는). Ее соперницу Пэк Чжэ На играет Ким Е Рим (김예림), она же Е Ри (예리) из Red Velvet, которая в перерывах между музыкальной деятельностью, начала сниматься в сериалах.

Подробнее об этой и других новостях вы можете узнать, послушав запись выпуска «Шоубиз сегодня» от 16 июля.

В рубрике «Шоубиз сегодня», которая звучит в нашем эфире по средам, вы можете узнать самые горячие новости о южнокорейских кино, сериалах, музыке, а также артистах.