В этом выпуске передачи «Мелодии Кореи» вы узнаете о музыканте Ван Сан Аке – создателе смычковой цитры комунго. Согласно историческим летописям, именно он адаптировал изначально заморский инструмент и написал для него около 100 мелодий. Поскольку Ван Сан Ак был ещё и чиновником, его считали образцом знатной интеллигенции.





Выпуск 695. Музыкант Ван Сан Ак

* Мелодия «Passing Rain» – Ансамбль SU:M

* Песня «Бамбуковый лес» – Чан Мён Со (вокал), Пак Хан Гёль (хэндпан)

* Мелодия «Иллюзия» – Чхве Мён Хва (орган сэнхван)

* Первая и вторая части мелодии «Саннёнсан» из цикла музыкальных произведений «Ёнсан хвесан» – Ли Сэ Хван (смычковая цитра комунго)

* Мелодия «Свободной птице» – Ансамбль «Комунго фэктори»

* Песня «Пхунгу» – Ансамбль «Егёль бэнд»

* «Песнь о Пхеньяне» – Кан Хё Чжу (вокал), Юн Со Гён (цитра ачжэн)

* Мелодия песни «Ариран» провинции Канвондо – Ли Сыль Ги (цитра каягым)