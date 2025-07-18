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Дата рождения: 21 марта 2000 г.

Рост: 186 см

Вес: 68 кг

Дебют: группа ASTRO, 2016 г.





Юн Сан Ха — южнокорейский певец и актёр. В 2015 году он впервые появился на экране в веб-дораме «TO BE CONTINUED», а в 2016 году дебютировал в составе музыкальной группы ASTRO. Ещё в детстве на Юн Сан Ха оказал большое влияние его отец. Маленький мальчик был впечатлён мечтой отца стать певцом и решил обязательно воплотить эту мечту в жизнь. Будучи ещё учеником начальной школы, он сам прошёл прослушивание в компании, которая продвигает музыкальных исполнителей. В 13 лет он стал стажёром в компании, а уже в 15 лет на церемонии выпуска из средней школы выступил с ребятами из группы ASTRO, в которой собирался дебютировать. На данный момент Юн Сан Ха — самый молодой участник группы. Певец вошёл в состав группы в качестве одного из ведущих вокалистов, и у него больше всего партий после главного вокалиста группы MJ. Также Юн Сан Ха виртуозен в игре на гитаре, на которой он играет с самого дебюта. По словам самого певца, он с детства мечтал стать исполнителем баллад и петь под гитару, поэтому много упражнялся. Долгое время Юн Сан Ха испытывал трудности с произношением из-за брекетов, однако благодаря усердной работе он справился с критикой и отточил своё произношение. Когда он появился в шоу «Король-певец в маске» (복면가왕), его хвалили за прекрасное и точное произношение, а когда он участвовал в шоу «Lee Mu Jin Service» (리무진서비스), он получил много похвалы за удивительный тембр голоса. Поскольку у Юн Сан Ха хорошее чувство ритма, он также хорош в исполнении ритмичных песен.