Чон Иль У, Чхон Хо Чжин и Пан Хё Чжон появятся в новой дораме KBS

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Актёры Чон Иль У, Чхон Хо Чжин и Пан Хё Чжон сыграют членов одной семьи в новой драме KBS 2TV «Великолепные дни» (화려한 날들), премьера которой состоится 9 августа. «Великолепные дни» — это история трёх поколений одной семьи, живущих под одной крышей и переживающих конфликт поколений. Чон Иль У играет роль одинокого мужчины по имени Ли Чжи Хёк, у которого возникают конфликты с отцом из-за различий в мировоззрении. Роль отца главного героя — Ли Сан Чхоля — сыграет Чхон Хо Чжин. Актриса Ким Хи Чжон сыграет роль мамы в семье Ким Да Чжон, которая изо всех сил пытается стать посредником в отношениях между ними, в то время как её свекровь Чо Ок Ре, разочарованная положением экономически зависеть от сына, постоянно ищет работу. Режиссёром новой драмы стал Ким Хён Сок, а сценарий написала Со Хён Гён. Новая драма «Великолепные дни» будет выходить в эфир с 9 августа по субботам и воскресеньям.