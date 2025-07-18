J-Hope выступил на фестивале «Lollapalooza» в Берлине

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Участник группы BTS J-Hope выступил на масштабном европейском музыкальном фестивале «Lollapalooza Berlin». 13 июля J-Hope около 90 минут выступал на главной сцене Олимпийского стадиона в Берлине в последний день фестиваля. На концерте он исполнил 21 песню, начиная с хитов «What if…» и «Pandora’s Box», свой сольный трек «оn the Street», новую песню «Killin’ It Girl» и песню BTS «MIC Drop». В 2022 году J-Hope впервые выступил на летнем музыкальном фестивале «Lollapalooza», который проводился в американском городе Чикаго. Посещаемость нынешнего фестиваля «Lollapalooza Berlin» составила примерно 60,000 тысяч человек. J-Hope прокомментировал своё выступление, сказав, что этот год был очень значимым для него. Он отметил, что получил так много поводов для благодарности во время своих гастролей по миру. Он поблагодарил всех фанатов за то, что присоединились к нему в этом незабываемом путешествии.