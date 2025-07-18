Саундтрек «Кейпоп-охотницы на демонов» занял шестое место в рейтинге Billboard

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Оригинальный саундтрек популярного анимационного фильма Netflix «Кейпоп-охотницы на демонов» (케이팝 데몬 헌터스) под названием «Golden» впервые вошёл в «Топ 10» главного сингл-чарта США Billboard. Согласно статье-превью чарта Billboard от 14 июля, песня «Golden», исполненная популярной женской K-pop-группой Huntrix в мультфильме, поднялась на 17 позиций по сравнению с предыдущей неделей и заняла шестое место в чарте синглов «Hot 100». За отчётный период «Golden» набрал 18,8 миллиона прослушиваний, что на 39% больше, чем на предыдущей неделе, а также 950 тысяч прослушиваний в эфире и 3 тысячи проданных копий. Саундтрек «Golden» также возглавил чарты Billboard «Global» (за исключением США) и «Global 200». По данным Billboard, это первый случай, когда виртуальный исполнитель возглавил как чарт «Global», так и чарт «Global 200» с момента их запуска в 2020 году. Наряду с этим, саундтрек к сериалу «Кейпоп-охотницы на демонов» — «Takedown», исполненный Чон Ён, Чи Хё и Чхэ Ён из женской группы TWICE, вошёл в чарт «Hot 100» под номером 86. Это первый раз, когда они вошли в чарт «Hot 100» как отдельные участницы, а не как часть группы. Мультфильм «Кейпоп-охотницы на демонов», созданный Sony Pictures Animation в США, вызвал всемирный резонанс, оказавшись на вершине категории фильмов Netflix с момента своего выхода в июне 2025 года. По данным американских СМИ, таких как Variety и Billboard, Netflix планирует выдвинуть песню «Golden» в качестве номинанта на премию «Оскар» в категории «Лучшая оригинальная песня» в 2026 году.