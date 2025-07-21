Передача семнадцатая: Первый экспорт автомобилей — начало пути к автомобильной державе

Начало автомобильной промышленности Появление автомобилей в Корее относится примерно к 1903 году. В честь 40-летия восшествия на престол императора Кочжона из США был доставлен первый автомобиль, который назвали «Оча», то есть «императорская карета». В преддверии освобождения и после него в стране стали появляться мастерские по ремонту импортных машин. На их технической базе в 1967 году была основана компания Hyundai Motor. А в 1955 году Корея выпустила свой первый отечественный автомобиль — «Сибаль», созданный путём разборки и повторной сборки армейского джипа США. Этот момент считается отправной точкой в истории корейского автопроизводства.





Первый американский автомобиль, появившийся в Корее

— «Оча» (королевская карета)

ⓒ NATIONAL PALACE MUSEUM OF KOREA

Первый отечественный автомобиль «Сибаль»

ⓒ KBS

Появление первой собственной модели — «Pony» После объявления правительством в 1962 году политики содействия автомобильной промышленности Корея вступила в эпоху сборочного производства — с импортом комплектующих и их локальной сборкой. Однако такие машины плохо адаптировались к состоянию корейских дорог и часто выходили из строя. Чтобы преодолеть эти ограничения, компания Hyundai Motor решила создать модель на основе собственных технических разработок. Несмотря на скепсис со стороны многих специалистов, в 1974 году Hyundai в сотрудничестве с итальянским дизайнером представила первую уникальную модель — «Pony».





Успех модели «Pony» и выход на зарубежные рынки Модель «Pony» произвела настоящий фурор на Туринском автосалоне 1974 года, продемонстрировав миру потенциал корейской автомобильной промышленности. В декабре 1975 года было начато её серийное производство, и уже в следующем году она заняла 44% рынка легковых автомобилей в стране. В 1976 году начался экспорт «Pony» в Саудовскую Аравию и Эквадор, а к 1982 году совокупный объём производства превысил 300 тысяч единиц. Особенно значимым стал 1985 год, когда модель «Excel» успешно вышла на крупнейший автомобильный рынок мира — рынок США, тем самым подняв международный престиж корейского автопрома на новую высоту.





(слева) Появление первой собственной модели «Pony» (ⓒ KBS), (справа) Постер к корейскому фильму «Таксист», в котором появляется Pony (Постер и аудиофрагмент трейлера предоставлены ⓒ SHOWBOX)

Первый отечественный автомобиль,

экспортированный на американский рынок — «Excel»

ⓒ KBS

Настоящее и будущее автомобильной промышленности Кореи С 1990-х годов автомобильная промышленность Республики Корея стремительно развивается за счёт массового экспорта и активной разработки собственных технологий. В XXI веке корейские автомобили добились признания во всём мире благодаря высокому качеству, надёжности и конкурентоспособной цене. Они эффектно появляются в голливудских блокбастерах, повышая узнаваемость бренда, а постоянные инновации укрепляют статус Республики Корея как одного из ведущих автопроизводителей мира.



