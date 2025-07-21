Мелодии воспоминаний: OST к фильмам «Классика» и «Рождество в августе»





В эти третьи выходные июля мы решили послушать саундтреки из корейского кино. Ведь, думаем, наши слушатели тоже обратили внимание, что OST уже давненько не звучали в нашей программе. Мы выбрали музыку из двух культовых мелодрам – это «Классика» (클래식) и «Рождество в августе» (8월의 크리스마스). Нашу рубрику открыла песня «Признание» (고백) в исполнении рок-группы Deli Spice. Это инди-рок-классика, навсегда оставшаяся в сердцах корейских слушателей. Выпущенная в 2003 году, песня «Признание» приобрела широкую популярность у старшего поколения сперва благодаря фильму «Классика», а затем – и у молодежи после культового сериала «Ответь мне 1997» (응답하라 1997).

Романтическая драма «Классика» – это история двух поколений, объединённых любовью: дочь находит старые письма своей матери и открывает для себя её юношескую любовь — чистую, жертвенную, но не сбывшуюся. Поговорив немного о фильме, с прослушали еще три саундтрека из него: это песня «Чем больше я люблю» (사랑하면 할수록) в исполнении певца Хан Сон Мина (한성민), настоящий гимн юношеской романтики и первой любви «Я для тебя, ты для меня» (너에게 난 나에게 넌) группы Пейзаж на велосипеде (자전거 탄 풍경), а также шедевр Ким Гван Сока (김광석) «Слишком болезненная любовь – это не любовь» (너무 아픈 사랑은 사랑이 아니었음을).

Перейдя к культовому фильму «Рождество в августе», который рассказывает о том, что любовь — это не присутствие в чьей-то жизни, а скорее память, мы послушали одноименный саундтрек «Рождество в августе» в исполнении актера Хан Сок Гю (한석규). Закрыла нашу программу композиция «Чистый, как дитя» (아이처럼 고운) группы Ильги Ебо (일기예보).