Шоубиз сегодня от 23 июля

Сериал «Когда жизнь преподносит мандарины» получил главную награду на премии Blue Dragon Series Awards

Когда жизнь преподносит мандарины — бери их с благодарностью. А если ты Netflix — снимай сериал и собирай награды. Именно это и произошло с драмеди «Когда жизнь преподносит мандарины» (폭싹 속았수다), которая стала главным триумфатором церемонии Blue Dragon Series Awards (청룡 시리즈 어워즈), прошедшей 18 июля в Инчхоне.

Сериал, снятый на фоне живописных пейзажей острова Чечжу, покорил зрителей тёплой и искренней историей про бойкую девушку Э Сун и наивного романтика Кван Сика. Их любовь, взросление и семейные перипетии растрогали не только зрителей, но и жюри. В итоге 16-серийная история получила сразу четыре награды, включая главный приз премии, лучший актёрский состав и приз зрительских симпатий. Главной сенсацией премии стало то, что актриса и певица IU, исполнившая главную роль, унесла с собой статуэтку за лучшую женскую роль. Приз за лучшую женскую роль второго плана получила актриса Ём Хе Ран (염혜란), а в числе любимцев публики оказались исполнитель главной мужской роли Пак Бо Гом (박보검) и сама IU — они удостоились награды «популярная звезда» (인기스타상).

Не остались без внимания и другие проекты. Лучшим драматическим сериалом был признан медицинский триллер «Центр экстренной хирургии: Золотой час» (중증외상센터), а его ведущий актёр Чу Чжи Хун (주지훈) и молодой коллега Чху Ён-у (추영우) получили награды за лучшую мужскую роль и лучшую мужскую роль новичка (신인남우상) соответственно. Приз за лучшую мужскую роль второго плана ушёл к Ли Гван Су (이광수) за участие в триллере «Карма» (악연), а лучшей начинающей актрисой (신인여우상) стала Ким Мин Ха (김민하) — звезда драмы «За неделю до моей смерти» (내가 죽기 일주일 전). В подробностях об этой и других новостях вы можете узнать, послушав запись выпуска «Шоубиз сегодня» 23 июля.

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