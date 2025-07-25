ⓒ James Bort, Seoul Arts Center

Дата рождения: 5 декабря 1989 г.

Рост: 166 см

Вес: 45 кг





Пак Сэ Ын — первая азиатская солистка балета Парижской оперы, старейшей в мире балетной труппы. Она известна тем, что получила образование в корейском университете, а не за границей, как многие танцоры балета. В 2011 году Пак Сэ Ын стала горячей темой для обсуждения, когда её одновременно приняли в Национальный балет Нидерландов и балет Парижской оперы. Девушка решила присоединиться к балетной школе в Париже и в январе 2014 года стала солисткой. В июне 2021 года она получила должность солистки балета «Этуаль» после 10 лет работы в балете Парижской оперы. «Этуаль» — термин, используемый для обозначения лучших танцоров балета Парижской оперы во Франции. В отличие от других танцоров, которые обычно продвигаются по службе посредством экзаменов, этуали могут быть выбраны только тогда, когда возникает вакансия в связи с уходом на пенсию действующего этуаля, и отбираются по результатам строгой внутренней процедуры оценки. Балерина Пак Сэ Ын известна как первая азиатская этуаль за 352-летнюю историю балета Парижской оперы. Из-за беременности она не выступала на сцене с 2022 года, но в январе 2023 года вернулась и продолжает активную работу как часть труппы Парижской оперы. В 2024 году Пак Сэ Ын приехала в Корею, чтобы принять участие в постановке «Баядерка», организованной Национальным балетом Кореи. Спектакль проходил с 30 октября по 3 ноября, в нём участвовал ведущий солист Мариинского театра Ким Ги Мин, о котором мы писали ранее.